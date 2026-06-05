В Петербурге появился «Орешник». Это аттракцион в парке «Диво Остров»

В петербургском парке аттракционов «Диво Остров», расположенном на Крестовском острове, появился аттракцион «Орешник», обратило внимание издание «Хроники.Медиа».

На сайте «Диво Острова» новость об открытии аттракциона «Орешник» датирована 15 апреля. «Вы можете лицом к лицу пережить ощущения космонавтов-естествоиспытателей, вспарив к небесам за пределы земной атмосферы», — говорится в описании.

Аттракцион представляет собой раскрашенную в цвета российского флага , на котором люди поднимаются наверх с помощью платформы с креслами, а затем резко падают вниз. Прокатиться на нем стоит 500 рублей.

В эти же дни в Петербурге проходит ПМЭФ — международный экономический форум. На стенде телеканала Russia Today гостей угощали десертом под названием «Орешник» со сгущенкой.

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