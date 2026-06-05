Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая из сторон вернула по 185 человек, сообщили в российском Минобороны.

Посредником при проведении обмена выступили ОАЭ.

Владимир Зеленский подтвердил обмен. Вместе со 185 военными в Украину также вернулся один гражданский пленный, уточнил он.

Предыдущий обмен военнопленными прошел 15 мая — через несколько дней после окончания трехдневного перемирия на День Победы. Тогда стороны передали друг другу по 205 человек.

Накануне Владимир Зеленский опубликовал письмо Владимиру Путину, в котором предложил встретиться лично, чтобы закончить войну «через прямой диалог». Также Зеленский заявил, что Украина готова к обмену военнопленными «по формуле „всех на всех“, и это могло бы стать хорошим прологом к завершению войны». В Кремле на это письмо пока не ответили.

Читайте также

«Эта война — ваш личный выбор. Украина предлагает ее закончить» Зеленский написал открытое письмо Путину — и предложил личную встречу. Вот полный текст этого послания

Читайте также

«Эта война — ваш личный выбор. Украина предлагает ее закончить» Зеленский написал открытое письмо Путину — и предложил личную встречу. Вот полный текст этого послания