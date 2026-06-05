Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки для уплаты НДС. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей в год

Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки, начиная с которого малый бизнес должен платить НДС. Об этом он заявил во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Президент напомнил, что порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения понижен с 2026 года и составляет 20 миллионов рублей. В 2027–2028 годах он должен снизиться еще — до 10 миллионов рублей.

По словам Путина, этот вопрос подробно обсуждался с представителями бизнеса и членами правительства. «Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. <> И зафиксировать его как сегодня на текущем уровне. Не буду называть срок, ну чем дальше, наверное, — тем лучше», — сказал Путин.

Президент заявил, что просит правительство и Госдуму внести необходимые поправки.

В ноябре 2025 года Путин подписал закон о поэтапном снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом, работающим по упрощенной системе налогообложения. Этот закон предусматривал, что с 2026 года порог снизят до 20 миллионов рублей (от этой суммы бизнес уже должен платить НДС), с 2027 — до 15 миллионов рублей, с 2028 — до 10 миллионов рублей. Раньше этот порог составлял 60 миллионов рублей в год.

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