Российский военнослужащий Наран Очир-Горяев погиб «при выполнении боевых задач» на войне с Украиной. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Он был настоящим воином, офицером с большой буквы, примером мужества и верности присяге. С первых дней Наран Очир-Горяев находился на передовой. За его плечами — Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции», — рассказал Хасиков.

Наран Очир-Горяев — уроженец Калмыкии. Его родственники рассказывали, что он ушел на войну с Украиной добровольцем в 2022 году. До этого работал в Госавтоинспекции. На войне он был командиром штурмовой роты.

В декабре 2025 года он участвовал в прямой линии Владимира Путина, который неоднократно к нему обращался во время мероприятия.