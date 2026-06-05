На Петербургском экономическом форуме прошла закрытая вечеринка VK Night, посвященная запуску мессенджера «Макс». Об этом пишет «Агентство», журналисты которого получили видео с мероприятия от источника.

Как рассказал собеседник издания, на вечеринке «все крутилось вокруг „Макса“ — реклама, шутки».

Ведущей мероприятия была Ксения Собчак, а среди гостей были министр цифрового развития Максут Шадаев и генеральный директор VK Владимир Кириенко, сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко. На вечеринке выступили Ваня Дмитриенко и Лолита Милявская.

3 июня мессенджер «Макс» был удален из App Store. Компания Apple публично никак не комментировала свое решение. На момент удаления мессенджер находился на девятом месте в списке самых скачиваемых приложений в РФ.

Читайте также

«Макс» удалили из App Store Apple никак не объяснила свое решение. Блокировки мессенджера добивалась Юлия Навальная

Читайте также

«Макс» удалили из App Store Apple никак не объяснила свое решение. Блокировки мессенджера добивалась Юлия Навальная