Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал произволом действия российских силовых структур во время войны. Об этом депутат заявил во время делового завтрака «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Я понимаю, что роль силовых структур во время войны — это совершенно другая ситуация. Наверное, может быть, не стоило бы даже это обсуждать, но произвол правоохранительной системы — это тоже не лучший фон для того, чтобы решать те задачи и создавать основу для успешного решения тех вопросов, о которых сейчас говорил [вице-премьер] Александр Валентинович Новак.

Кроме того, Макаров раскритиковал качество российских институтов, которые дают возможность обратиться в суд и «считать, что этот суд будет справедливым». «Не только в случае, если вы спорите между собой, но и в том случае, если у вас спор идет с государством», — добавил он.

Макаров отметил, что Россия занимает 131-е место в индексе инноваций ООН по качеству институтов. «По институтам я вас поздравляю, мы обогнали Венесуэлу, определенное движение вперед есть. Правда, с Лесото нам, конечно, пока соревноваться сложно», — сказал депутат.

Я прекрасно понимаю, что чековые аукционы 90-х убили в основе уважение к институту частной собственности просто потому, как они были проведены. Но неужели мы думаем, что сегодняшние аукционы с игрой на понижение добавят к этому доверия?

The Bell отмечает, что на ПМЭФ Макаров играл роль главного критика «по традиции». «Агентство» добавляет, что на прошлогоднем форуме Макаров говорил об отсутствии честной судебной системы в России, усиливающейся национализации и вмешательстве правоохранительных органов в деятельность бизнеса.

В последние годы в России прошла волна национализации крупных предприятий, отобранных у владельцев под разными предлогами. Однако с последующей реализацией активов часто возникают сложности — на них не находится покупателей, и государству приходится устраивать аукционы, на которых торги идут с понижением от начальной цены. Так продавали аэропорт Домодедово, а также «Южуралзолото», первый аукцион по которому так и не состоялся из-за отсутствия заявок. Повторный аукцион также был признан несостоявшимся.

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