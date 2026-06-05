Блокировки интернета только отдалили Россию от «цифрового суверенитета», заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Специалисты, которые могли бы создать в России операционную систему для смартфонов, в условиях сломанного интернета массово покидают страну. А без такой системы все приложения на смартфонах — „национальные“ или „иностранные“ — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через и магазины приложений iOS и Android», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, замена «иностранных» приложений на «национальные» при сохранении американских операционных систем представляет собой «смену упаковки без смены сути» и «потемкинские деревни с привкусом коррупции».

Основатель Telegram предложил выдать медаль российскому чиновнику, который «сломал интернет». Дуров не пояснил, кого он имел в виду.

Российский чиновник, который сломал интернет и отбросил страну на десятилетия назад под предлогом «цифрового суверенитета», заслуживает медаль национальной безопасности — от США

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С начала 2026 года ситуация с блокировками в России заметно ухудшилась. Отключения мобильного интернета коснулись не только регионов, но и Петербурга с Москвой. Кроме этого, наряду с ютьюбом власти начали «замедлять» телеграм вплоть до полной блокировки. В моменты шатдаунов (необходимость которых чиновники объясняют угрозой беспилотной опасности) должны работать «белые списки», однако ни телеграм, ни вотсап в них не внесены. Дуров советовал россиянам обновить телеграм и запастись VPN.

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