«Мы обновили протокол по борьбе с цензурой». Дуров рекомендовал россиянам обновить телеграм и запастись VPN

Основатель телеграма Павел Дуров призвал пользователей в России обновить свои приложения для того, чтобы они могли оставаться на связи, несмотря на запрет мессенджера.

«Мы обновили протокол Telegram по борьбе с цензурой», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Еще несколько советов: заранее запаситесь несколькими VPN/прокси, помогите своим друзьям и родственникам сделать то же самое и избегайте использования российских приложений при подключении к VPN (они могут сообщить о вашем VPN властям для блокировки). Я рад видеть, что большинство людей уже это делают. Благодаря этому цифровому сопротивлению использование Telegram в России оставалось стабильным в течение последней недели, несмотря на полный запрет.

Дуров пообещал, что мессенджер продолжит совершенствовать свою децентрализованную технологию по борьбе с цензурой.

Вот наша инструкция, как обновить телеграм

Телеграм практически недоступен в России — помочь могут прокси. С недавним обновлением мессенджера они должны работать намного лучше

