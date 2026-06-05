Банк России изменил метод расчета официального курса евро к рублю

Банк России ввел новый порядок расчета официального курса евро к рублю, сообщается на сайте регулятора.

Теперь курс евро будет рассчитываться на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Такое изменение ЦБ объяснил «низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке».

Глава центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин в комментарии РБК пояснил, что переход к новому способу расчета нужен, чтобы исключить влияние на официальный курс евро внутренних факторов — таких, как низкая ликвидность.

«Мы видели, в последние дни особенно, когда официальный курс евро то плюс 3 рубля, то минус 3 рубля. Курс сильно колебался, потому что, действительно, очень мало операций межбанковских, на базе которых можно формировать курс. Даже какая-то небольшая единичная операция могла сильно его искажать. По новому способу расчета официальный курс ЦБ будет зависеть только от курса евро-доллара в мире: то есть если евро будет падать, то, понятно, и у нас будет эта история отражаться», — сказал он.

В июне 2024 года Банк России перешел на новую методику расчета официальных курсов доллара и евро к рублю. Это произошло после того, как США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. В связи с этим ЦБ стал устанавливать курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков об операциях на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.