Официальный курс доллара США на 14 июня составит 88,20 рубля, евро — 94,83 рубля. Это следует из данных Банка России.

ЦБ впервые рассчитывал курс рубля к доллару и евро в отсутствие биржевых торгов американской и европейскими валютами на Мосбирже. Торги этим валютами были приостановлены накануне из-за санкций США.

С 13 июня российский регулятор будет устанавливать курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков об операциях на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день. Официальный курс рубля останется единым и рыночным, изменится только круг данных для его расчета, отмечали в ЦБ.

В последний день организованных торгов доллар стоил на Мосбирже 89,10 рубля, евро — 95,62 рубля.

12 июня Минфин США объявил о введении санкций в отношении физических и юридических лиц — как из России, так и из других стран, помогающих России обходить введенные ранее ограничения. Под санкции в том числе попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами США и евро с 13 июня.

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