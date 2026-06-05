Астронавтов NASA приготовили к возможной эвакуации из-за утечки в российском сегменте Международной космической станции

Обновлено. Астронавты вернулись к штатной работе, а Роскосмос приостановил запланированный ремонт, чтобы провести дополнительный анализ полученных данных и измерений, сообщила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс.

В связи с этим NASA распорядилось, чтобы экипаж, находившийся в корабле Dragon в рамках мер предосторожности, прекратил режим укрытия

Американское аэрокосмическое агентство NASA уведомило астронавтов на борту Международной космической станции, что им необходимо укрыться внутри космического корабля и подготовиться к возможной эвакуации из-за утечки в российском сегменте МКС.

По словам пресс-секретаря NASA Бетани Стивенс, в переходном отсеке модуля «Звезда» российского сегмента «уже некоторое время» есть трещины и утечки, которые Роскосмос «купирует по мере возможности». 5 июня Роскосмос принял решение провести «более масштабную ремонтную операцию» после обнаружения новых утечек, сообщила она.

В связи с этим NASA в целях «максимальной предосторожности» предписала всем четырем членам экипажа миссии SpaceX Crew-12 и американскому астронавту Крису Уильямсу перейти в «режим повышенной готовности к эвакуации» внутри пристыкованного к станции корабля Crew Dragon.

В составе четырех членов экипажа миссии Crew-12 — двое американцев, француз и россиянин, уточняет Reuters. По словам высокопоставленного представителя NASA, 1 июня интенсивность утечек увеличилась: потеря воздуха выросла примерно с одного фунта в сутки до двух фунтов в сутки (то есть примерно с 450 граммов до 900 граммов).

В Роскосмосе заявили, что обнаруженные утечки воздуха не угрожают безопасности экипажа, а давление на борту «стабильно и поддерживается на расчетном уровне».

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