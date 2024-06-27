МКС скоро (лет через шесть) уже не будет. Станцию столкнут с орбиты и утопят в океане Это сделает компания SpaceX Илона Маска. Контракт заключен

NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космоса США (NASA) выбрало компанию SpaceX Илона Маска для разработки и создания аппарата, который выведет с орбиты Международную космическую станцию (МКС) после окончании срока ее эксплуатации, сообщает пресс-служба NASA.

Согласно заключенному между NASA и SpaceX контракту, стоимость работ составит около 850 миллионов долларов. Компания Илона Маска будет отвечать только за разработку аппарата — за саму операцию по выводу МКС с орбиты будет отвечать NASA.

В пресс-релизе отмечается, что аппарат, о котором пока ничего не известно, позволит NASA и его международным партнерам обеспечить «безопасный и ответственный» вывод станции с орбиты, исключая риск падения на местность, где живут люди.

Ожидается, что аппарат, как и сама МКС, разрушатся в атмосфере Земли, говорится в пресс-релизе. При этом «Би-би-си» отмечает, что масса и размеры станции (примерно с футбольное поле) означают, что некоторые компоненты МКС могут уцелеть при входе в атмосферу.

Обломки станции должны будут упасть в Тихий океан. Отработавшие свой срок космические аппараты направляют в необитаемый участок океана, известный как «Океанический полюс недоступности» или «Точка Немо», который находится более чем в 2500 километрах от ближайшего участка суши, пишет «Би-би-си».

МКС находится на орбите с 1998 года. С тех пор срок ее службы несколько раз продлевали. В 2023 году США, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства договорились о продлении срока эксплуатации комплекса до 2030 года. Перед этим Россия продлила срок эксплуатации российского сегмента станции до 2028 года.

За все время работы на борту МКС было проведено более трех тысяч научных экспериментов, в том числе в области исследования процессов старения человеческого организма и разработки новых типов материалов.

Несмотря на длительный срок эксплуатации, станция по-прежнему надежна, пишет «Би-би-си».

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