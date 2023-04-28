Все страны-участницы проекта Международной космической станции согласились продлить эксплуатацию орбитального комплекса после 2024 года, сообщает пресс-служба NASA.

«Партнеры МКС взяли на себя обязательство продлить деятельность этой уникальной платформы на околоземной орбите, где уже более 22 лет люди живут и работают на благо человечества, проводя передовые научные исследования», —говорится в пресс-релизе.

Согласно NASA, США, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили, что они будут поддерживать продолжение эксплуатации космической станции до 2030 года. В середине апреля правительство РФ продлило срок эксплуатации российского сегмента станции до 2028 года.

В свою очередь глава NASA Билл Нельсон пояснил, что в дальнейшем деятельностью на орбите будут заниматься частные компании. «Поэтому мы сейчас даем контракты нескольким коммерческим компаниям для создания коммерческих космических станций», — цитирует ТАСС слова Нельсона. Глава NASA также добавил, что МКС сведут с орбиты в 2030–2031 годах.

МКС находится на орбите с 1998 года. С тех пор на станции побывали 266 человек из 20 стран.

Согласно плану NASA, станция в 2031 году начнет медленно снижаться и войдет в атмосферу, а ее обломки упадут в необитаемой части Тихого океана неподалеку от Точки Немо (условная точка, наиболее удаленная от суши).