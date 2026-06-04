Соратники Алексея Навального в день его 50-летия представили архив политика. На одном сайте они собрали его расследования, тексты, фотографии, видео, эфиры, посты, интервью, документы и многое другое.

«Мы хотели показать, каким человеком он был, каким политиком, каким мужем и отцом, как он писал, снимал и отдыхал, что говорил и во что верил. Начав смотреть, туда можно провалиться с головой и потерять счет времени — я знаю, даже у меня было так. <…> Заходите на сайт и смотрите, каким классным парнем он был», — написала вдова политика Юлия Навальная.

В команде Навального заявили, что с помощью архива они хотят сохранить труды и идеи политика «в понятном и систематизированном виде» — и чтобы они оставались доступными для сторонников, журналистов, исследователей и всех, «кто хочет узнать, вспомнить или исследовать современную российскую политику, борьбу с коррупцией и историю оппозиционного движения».

4 июня 2026 года Алексею Навальному исполнилось бы 50 лет. К этой дате в формате аудиокниги вышли его мемуары «Патриот». Книгу можно послушать бесплатно.

Алексей Навальный погиб 16 февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Навальный был отравлен. Лаборатории в Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландах нашли яд эпибатидин в биоматериалах, которые его семья вывезла после смерти политика.

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