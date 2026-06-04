Путин рассказал о двух ударах «Орешником» по Украине. Он утверждает, что это не было боевым применением оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары из ракетного комплекса «Орешник» по Украине, которые наносила российская армия, — это не боевое применение этого оружия. «Ударили туда, где было удобно посмотреть результат», — сказал Путин на встрече с журналистами в рамках Петербургского экономического форума.

Как заявил Путин, один из ударов был нанесен по «сараю» с целью проверить, «как легли блоки» ракеты. Он утверждает, что последствия этой атаки затем зафиксировали дроны. Путин сказал, что это было нужно для принятия решений о дальнейшем применении «Орешника».

«Мы подобные системы испытывали на полигонах, а „Орешник“-то не испытывали», — заявил президент РФ.

По словам Путина, удары «Орешником» российская армия наносила по Белой Церкви (Киевская область) и по Донецкой области. Путин допустил, что в будущем удары «Орешником» могут быть нанесены по районам с городской застройкой.

Российская армия атаковала Белую Церковь «Орешником» 24 мая. OSINT-исследовали писали, что тогда были запущены две ракеты, и одна из них упала на территории Донецкой области, находящейся под контролем России. При этом ни Россия, ни Украина официально не сообщали, что были запущены две ракеты, а не одна.

За время войны с Украиной российские войска применяли «Орешник» еще дважды. В ноябре 2024 года был нанесен удар по Днепру, а в январе 2026 года — по Львовской области.

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