Орешкин призвал россиян не ждать отмены санкций: «Мир как раньше не вернется»
России не стоит ждать отмены санкций, заявил на Петербургском экономическом форуме помощник президента Максим Орешкин.
По его мнению, РФ пора менять парадигму своих ответов на санкции — и переходить от оборонительной тактики к опережающей.
«Надо отходить уже от этой исключительно оборонительной модели. На самом деле мы уже во многом от этого отошли, надо отходить все больше и больше. Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран. Изменения, которые происходят, носят фундаментальный глобальный характер. <…> И поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится», — сказал Орешкин (цитата по РБК).
«Мир, который был раньше, не вернется. Необходимо активно развиваться на внутренней площадке», — добавил он (цитата по «Ведомостям»).
Накануне советник главы «Роснефти» Андрей Безруков заявил на ПМЭФ, что Россия будет воевать следующие «пару десятилетий», а в стране появятся два «воюющих» поколения.