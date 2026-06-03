Советник Сечина (он же бывший раскрытый шпион) заявил на ПМЭФ, что Россия будет воевать следующие «пару десятилетий»

Россия будет находиться в следующие «пару десятилетий» в состоянии войны, а в стране появятся два «воюющих» поколения, заявил Андрей Безруков, политолог и советник главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Своими рассуждениями он поделился в первый день Петербургского экономического форума во время сессии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века».

«Нам нужно научиться с этой войной жить. Это не значит, что нужно все закончить, перестать развивать экономику. Наоборот — нам нужно строить нашу государственную систему, экономику таким образом, чтобы она выполняла не только задачу развития, но и задачу обороны», — продолжил Безруков.

Советник Сечина отметил, что современные войны изменились. Теперь речь идет не о захвате территорий, а об «изморе» противника. Стратегия Запада, считает Безруков, избежать ядерного столкновения с Россией, поэтому они «варят лягушку на медленном огне». Градус эскалации повышается, что в Петербурге и «увидели сегодня с утра».

«Уже сейчас мы понимаем, что в любой регион может прилететь дрон по Старлинку и упасть в точное место. Это серьезная для нас проблема, мы к ней не были готовы», — сказал советник главы «Роснефти».

Безруков также считает, что России угрожает «биовойна».

Эти все лаборатории, которые были вокруг нас, не просто там ели бюджет. Они делали оружие будущего. Эти лаборатории работают, технологии позволяют создать такие вирусы, которые уничтожат нас всех.

О каких лабораториях идет речь и где они находятся, Безруков не уточнил. Западные биолаборатории, которые готовят биологическое оружие против России, — сюжет, который российская пропаганда использует с начала войны с Украиной. «Медуза» его подробно разбирала.

Андрей Безруков — советский и российский шпион, полковник Службы внешней разведки России в отставке. С 1980-х он жил за рубежом под именем Дональда Хитфилда. Он был завербован вместе с Еленой Вавиловой (Трейси Фоли) и женился на ней еще на родине. В Канаде они инсценировали знакомство и поженились во второй раз, а затем переехали в США. У них родились двое сыновей.

В 2010 году Безрукова, Вавилову и еще восьмерых «агентов-нелегалов» арестовало ФБР. Затем их вместе с детьми выслали в Россию. Сыновьям Безрукова и Вавиловой удалось вернуть себе канадское гражданство. Жизни семьи Безрукова и Вавиловой посвящены два сериала — голливудский «Американцы» и российский «Русские».

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