Президент России Владимир Путин назвал «бредом» предположения о том, что РФ может напасть на одну из стран НАТО.

«Каждый, кто боится нападения России на НАТО, должен задать себе вопрос: „Зачем“?» — сказал Путин на встрече с иностранными журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

Он заявил, что это «не только бред, но еще и провокация и дезинформация» со стороны политиков, которые таким образом якобы хотят напугать собственное население. «Было бы смешно, если бы не было так грустно», — сказал Путин.

О том, что Россия может напасть на одну из стран НАТО (например, на страны Балтии), уже несколько лет говорят политики разных уровней в Евросоюзе. Они призывают существенно укреплять оборону на границе с Россией.

Разведки западных стран (в том числе стран Балтии) в своих официальных докладах называют угрозу атаки России на НАТО в ближайшие годы маловероятной.

Читайте также

Война 1546-й день. Пентагон считает нападение России на одну из стран НАТО маловероятным — так как Москва тратит все ресурсы на войну с Украиной

Читайте также

Война 1546-й день. Пентагон считает нападение России на одну из стран НАТО маловероятным — так как Москва тратит все ресурсы на войну с Украиной