Литва подтвердила, что участвует в закрытых обсуждениях о размещении американского ядерного оружия на своей территории. Об этом, как пишет Politico, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Переговоры проходят на фоне запланированного вывода американского контингента из Литвы: страну покинут около тысячи военных США.

О том, что США потенциально готовы разместить свое ядерное оружие в Польше и странах Балтии, на этой неделе сообщала Financial Times. По данным газеты, речь идет о бомбардировщиках, способных нести ядерные боеголовки. По задумке, это должно убедить союзников США по НАТО в том, что сокращение традиционной военной поддержки не ослабит гарантии безопасности.

Литовская Конституция запрещает размещать в стране оружие массового уничтожения или иностранные военные базы. Однако в мае спикер Сейма Юозас Олекас и президент Литвы Гитанас Науседа поддержали обсуждение поправок к Конституции, которые отменили бы этот запрет.

Сейчас американские самолеты двойного назначения, способные нести ядерное оружие, размещены в шести странах НАТО: Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

В соглашении между Россией и НАТО от 1997 года закреплено, что у Североатлантического альянса нет «намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов».

После полномасштабного вторжения в Украину Россия разместила свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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