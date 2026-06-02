FT: США ведут переговоры о размещении ядерного оружия в Польше и странах Балтии

США ведут переговоры о том, чтобы разместить свое ядерное оружие еще в нескольких европейских странах. По словам источников Financial Times, знакомых с ходом обсуждения, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие.

Сейчас такие самолеты базируются в шести странах. Заинтересованность в том, чтобы разместить бомбардировщики на своей территории, проявили члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии.

Обсуждение расширения списка стран, где базируются американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, должно убедить союзников США по НАТО в том, что сокращение традиционной военной поддержки не ослабит гарантии безопасности.

Американские самолеты двойного назначения (Dual Capable Aircraft, DCA), способные нести ядерное оружие, сейчас размещены на территории Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. США сохраняют полный контроль над своими ядерными арсеналами в Европе и обеспечивают их безопасность.

В соглашении между Россией и НАТО от 1997 года закреплено, что у Севроатлантического альянса нет «намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов». При этом власти Польши, вступившей в НАТО в 1999 году, неоднократно говорили, что готовы разместить американское ядерное оружие на своей территории.

