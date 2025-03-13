Президент Польши вновь призвал США разместить ядерное оружие на территории своей страны. Он обсуждал это со спецпосланником Трампа Келлогом

Президент Польши Анджей Дуда призвал США переместить ядерные боеголовки на территории своей страны в качестве сдерживающего фактора против российской агрессии, пишет Financial Times.

«Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя также должен произойти перенос инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно», — сказал Дуда в интервью FT.

По словам Дуды, он обсуждал это предложение со спецпосланником Трампа по Украине и России Китом Келлогом. «Я думаю, что не только пришло время, но и было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь», — добавил Дуда.

По мнению президента Польши, принимать решение должен Дональд Трамп, но Дуда напомнил о заявлении Владимира Путина, пообещавшего разместить российское ядерное оружие на территории Беларуси. «Россия даже не колебалась, когда перебрасывала свое ядерное оружие в Беларусь. Они не спрашивали ни у кого разрешения», — сказал Дуда.

Просьба Дуды, как отмечает FT, в Москве, скорее всего, будет воспринята как крайне провокационная. Размещение ядерного оружия вблизи границ России будет рассматриваться Кремлем как серьезная угроза.

В марте 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе Беларуси разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это делают США на территории своих союзников. При этом Минск не получит контроль над ядерными зарядами, добавил Путин.

Польша неоднократно на протяжении последних лет заявляла о готовности разместить американское ядерное оружие на своей территории. Такое предложение Анджей Дуда высказывал и при предыдущем президенте США Джо Байдену, после чего в Кремле заявили, что российские военные «будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность». МИД России говорил об отношении к Польше «с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают».

Также Польша выражала готовность присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing, в рамках которой США с 1954 года размещали свое ядерное оружие в нескольких странах — Великобритании, Германии, Италии, Турции, Нидерландах, Греции и Бельгии. Однако после 1997 года в Основополагающем акте между Россией и НАТО было установлено, что у альянса нет «намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов».

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