Госсекретарь США Марко Рубио не знает о поездке американской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом Рубио заявил на слушаниях в Сенате, которые транслировало агентство Associated Press.

«Мне неизвестно о делегации, которая туда [на ПМЭФ] поехала. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о высокопоставленных чиновниках [из США]», — сказал Рубио, отвечая на вопрос сенатора Дика Дурбина. Сенатор уточнил, что в составе делегации заявлен актер Стивен Сигал, на что Рубио заметил, что это не государственный служащий.

2 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил РИА Новости, что на ПМЭФ впервые за несколько лет прибудет «официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком». «Я бы сказал, где-то на таком уровне американцы отсутствовали [на ПМЭФ] с 2017-2018 года», — добавил Ушаков.

Родни Мимс Кук возглавляет Комиссию по изящным искусствам США с января 2026 года. Среди прочего, он курирует спорное расширение бального зала Белого дома, ради которого Дональд Трамп снес Восточное крыло здания. Кук говорил, что приехал на ПМЭФ с разрешения Трампа и Госдепарамента.

Кроме него, на ПМЭФ приехали и другие граждане США: уже упомянутый Стивен Сигал, ультраправая активистка Кэндис Оуэнс, блогер-мизогин Эндрю Тейт и его брат Тристан, а также Скотт Риттер — бывший инспектор ООН по вооружениям, ставший гостем российских пропагандистских телешоу.

Читайте также

Представляем гостей Петербургского экономического форума Кэндис Оуэнс: она утверждает, что жена Макрона — трансгендерная женщина. Скотт Риттер: отсидел срок за совращение несовершеннолетней. Йорг Урбан: ок, он просто ультраправый

Читайте также

Представляем гостей Петербургского экономического форума Кэндис Оуэнс: она утверждает, что жена Макрона — трансгендерная женщина. Скотт Риттер: отсидел срок за совращение несовершеннолетней. Йорг Урбан: ок, он просто ультраправый