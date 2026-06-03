Прокуратура и Минобороны РФ подали иск в московский суд к немецкому концерну Rheinmetall. С него требуют почти 50 миллионов евро за срыв строительства полигона в Мулино

Московская городская военная прокуратура и компания «Гарнизон», подконтрольная Минобороны, подали иск в Арбитражный суд Москвы к крупнейшему оборонному концерну Германии Rheinmetall, сообщает РБК со ссылкой на источники. Истцы требуют взыскать с концерна 47,2 миллиона евро из-за срыва контракта на строительство и оснащение оборудованием центра боевой подготовки сухопутных войск в поселке Мулино в Нижегородской области.

Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме из-за риска разглашения сведений, составляющих служебную тайну.

Контракт между «Гарнизоном» (ранее «Оборонсервис») и Rheinmetall был заключен в июне 2011 года. Немецкий концерн должен был построить учебный центр в Мулино к середине 2014 года. Минобороны также планировало закупить у компании немецкие комплексные тренажеры для подготовки российских солдат.

В марте 2014 года после аннексии Крыма и последовавших за этим санкций, тогдашний министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил, что правительство ФРГ считает военный экспорт «недопустимым». В августе того же года ведомство отозвало разрешение на участие Rheinmetall в строительстве военного полигона в России, объяснив это санкциями Евросоюза.

После этого Минобороны РФ направило Rheinmetall уведомление с финансовыми претензиями за срыв контракта. Ведомство также подало иск в швейцарский суд с требованием взыскать с немецкого концерта штраф, но суд не удовлетворил его. В свою очередь Rheinmetall требовал от властей Германии 128 миллионов евро за срыв контракта.

В итоге военный полигон построили без участия немецкой стороны. В 2015 году центр боевой подготовки в Мулино ввели в эксплуатацию.

Поселок Мулино в Нижегородской области — одно из главных мест подготовки солдат для войны с Украиной. The Insider рассказывал, что с 2022 года после прибытия на полигон российских военных местные жители начали жаловаться на пьянство, драки и кражи, а также домогательства со стороны военнослужащих. Позже «Радио Свобода» со ссылкой на бывших военных писала, что на полигоне в Мулино внутри 273-й артиллерийской бригады сложилась системная практика жестоких избиений, унижений и сексуализированного насилия над военнослужащими.

На полигоне в Мулино проходят учения российской армии. Президент РФ Владимир Путин посещал этот центр во время учений — и до и уже после начала полномасштабной войны.

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