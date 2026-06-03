Объявлен шорт-лист премии «Большая книга». В него попал роман Маргариты Симоньян (который включили в длинный список задним числом)

Литературная премия «Большая книга» опубликовала короткий список претендентов на награду в 2026 году.

В номинации «Нон-фикшн» претендентами стали:

Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории»;

Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»;

Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»;

Роман Сенчин «Александр Тиняков: Человек и персонаж»;

Александр Снегирёв «По линии матери».

В номинации «Художественная проза» в короткий список попали:

Коля Андреев «Всклянь»;

Вера Богданова «Царствие мне небесное»;

Елена Долгопят «Черты лица»;

Михаил Елизаров «Юдоль»;

Алексей Колесников «Закрепщик»;

Анна Лужбина «Крууга»;

Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»;

Захар Прилепин «Тума»;

Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра»;

Сергей Шаргунов «Попович».

Среди прочих в шорт-лист попал роман главного редактора пропагандистского канала RT Маргариты Симоньян. 22 апреля, когда совет экспертов «Большой книги» опубликовал лонг-лист премии, в номинации «Художественная проза» было 29 книг и имен. Именно столько произведений и их авторов назвал председатель совета, писатель Андрей Аствацатуров во время прямой трансляции оглашения списка. Книги Симоньян в нем не было. Но на сайте и в телеграм-канале «Большой книги» вскоре был опубликован список из 30 претендентов. При этом пост в телеграме отредактировали и в нем оказалась книга Симоньян.

Директор премии Татьяна Восковская позже заявила, что строчка с книгой Симоньян изначально была в списке номинантов, но пропала из него при подготовке к пресс-конференции, на которой огласили лонг-лист.

Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вышла в июле 2025 года в издательстве АСТ. Это роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света. Книга написана «в полном соответствии с библейскими пророчествами», утверждали в издательстве.