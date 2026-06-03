Перейти к материалам

Объявлен шорт-лист премии «Большая книга». В него попал роман Маргариты Симоньян (который включили в длинный список задним числом)

Источник: Большая книга

Литературная премия «Большая книга» опубликовала короткий список претендентов на награду в 2026 году. 

В номинации «Нон-фикшн» претендентами стали: 

  • Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории»;
  • Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»;
  • Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»;
  • Роман Сенчин «Александр Тиняков: Человек и персонаж»; 
  • Александр Снегирёв «По линии матери».

В номинации «Художественная проза» в короткий список попали:

  • Коля Андреев «Всклянь»;
  • Вера Богданова «Царствие мне небесное»;
  • Елена Долгопят «Черты лица»;
  • Михаил Елизаров «Юдоль»;
  • Алексей Колесников «Закрепщик»;
  • Анна Лужбина «Крууга»;
  • Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»;
  • Захар Прилепин «Тума»;
  • Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра»; 
  • Сергей Шаргунов «Попович».

Среди прочих в шорт-лист попал роман главного редактора пропагандистского канала RT Маргариты Симоньян. 22 апреля, когда совет экспертов «Большой книги» опубликовал лонг-лист премии, в номинации «Художественная проза» было 29 книг и имен. Именно столько произведений и их авторов назвал председатель совета, писатель Андрей Аствацатуров во время прямой трансляции оглашения списка. Книги Симоньян в нем не было. Но на сайте и в телеграм-канале «Большой книги» вскоре был опубликован список из 30 претендентов. При этом пост в телеграме отредактировали и в нем оказалась книга Симоньян.

Директор премии Татьяна Восковская позже заявила, что строчка с книгой Симоньян изначально была в списке номинантов, но пропала из него при подготовке к пресс-конференции, на которой огласили лонг-лист.

Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вышла в июле 2025 года в издательстве АСТ. Это роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света. Книга написана «в полном соответствии с библейскими пророчествами», утверждали в издательстве. 