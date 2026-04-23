Роман Маргариты Симоньян задним числом внесли в лонг-лист премии «Большая книга»

Роман-антиутопию «В начале было Слово — в конце будет Цифра» главного редактора пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян добавили в лонг-лист премии «Большая книга» задним числом, обратил внимание критик Сергей Лебеденко, который ведет телеграм-канал «Книгижарь».

Совет экспертов «Большой книги» объявил произведения, вошедшие в длинный список, 22 апреля. Изначально в номинации «Художественная проза» было 29 книг и имен. Именно столько произведений и их авторов назвал председатель совета, писатель Андрей Аствацатуров во время прямой трансляции оглашения списка в пресс-центре ТАСС. Список из 29 имен в этой номинации также опубликовали ТАСС и «Коммерсант».

Однако на сайте и в телеграм-канале «Большой книги» появился список из 30 претендентов в номинации «Художественная проза». При этом пост в телеграме был отредактирован — на нем есть соответствующая пометка.

«Но в телеграм-канале „Большой книги“ мы видим уже 30 книг! И там вместо Андрея Столярова, который стал 26-м, 25-е место занимает Маргарита Симоньян, „В начале было Слово — в конце будет Цифра!“ И на сайте премии уже тоже успели обновить», — отметил Лебеденко.

Представители премии пока никак не объяснили исправления.

Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вышла в июле 2025 года в издательстве АСТ. Это роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света. Книга написана «в полном соответствии с библейскими пророчествами», утверждали в издательстве.

В конце октября того же года РИА Новости сообщило, что книга Симоньян стала «Книгой месяца» в сети «Читай-город», а ее общий тираж составил 88 тысяч экземпляров.

17 ноября агентство заявило, что весь тираж книги — 88 тысяч экземпляров — Россотрудничество получило «на безвозмездной основе» и отправило в библиотеки Русских домов за границей. Позже РИА Новости отредактировало новость об этом, убрав детали об общем тираже романа.

«Большая книга» — одна из крупнейших книжных премий России. Ее вручают ежегодно, начиная с 2006 года.

Что еще почитать

В библиотеке приложения «Медузы» уже 25 книг — их можно прочитать бесплатно и без интернета Коротко рассказываем о каждой (спойлер: там есть не только книги издательства «Медузы»)

Что еще почитать

В библиотеке приложения «Медузы» уже 25 книг — их можно прочитать бесплатно и без интернета Коротко рассказываем о каждой (спойлер: там есть не только книги издательства «Медузы»)