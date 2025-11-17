РИА Новости сообщило, что весь тираж книги главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» отправили за границу, а затем исправило новость об этом.

Книга Симоньян вышла 31 июля в издательстве АСТ. Это роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света. Книга написана «в полном соответствии с библейскими пророчествами», утверждали в издательстве. Как заявляло РИА Новости (входит в «Россия сегодня»), в пяти книжных магазинах сети «Читай-город» в Москве «все отгруженные книги раскупили за десять минут».

В конце октября РИА Новости сообщило, что книга Симоньян стала «Книгой месяца» в сети «Читай-город», а общий тираж составил 88 тысяч экземпляров.

17 ноября агентство заявило, что весь тираж книг — 88 тысяч экземпляров — Россотрудничество отправило в библиотеки Русских домов за границей. На новость об этом обратил внимание журналист Илья Шепелин. При этом в публикации РИА Новостей говорится, что Россотрудничество получило книги от Симоньян «на безвозмездной основе».

«Удивительное дело, но сегодня раскрылась тайна тиражей писанины Маргариты Симоньян. Сама напечатала, сама купила, сама подарила — учитесь создавать бестселлеры», — отметил Шепелин.

Позже агентство, как обратило внимание «Эхо», исправило новость о книге Симоньян. В публикации по-прежнему говорится, что в Русские дома за рубежом отправили 88 тысяч экземпляров романа главного редактора «Россия сегодня», но теперь утверждается, что это только часть тиража. Агентство не уточнило, каким общим тиражом выпущена книга.

