Журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина отпустили под домашний арест

Тверской районный суд Москвы отпустил обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина из СИЗО и перевел его под домашний арест по делу о незаконном использовании персональных данных.

О смягчении меры пресечения для Ролдугина просило следствие, пояснив в суде, что у журналиста есть на иждивении несовершеннолетние дети и пожилые родители — а кроме того, он частично признал вину.

«Я не возражаю против ходатайства следствия, но также не возражал бы и против запрета определенных действий», — сказал Ролдугин в суде.

Суд арестовал журналиста-расследователя и обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина 10 апреля. Накануне в редакции прошел обыск, который продолжался более 13 часов. Ролдугина обвинили по статье о незаконном использовании и хранении персональных данных группой лиц по предварительному сговору. «Русская служба Би-би-си» связывала преследование журналиста с ведением анонимного телеграм-канала «Больше, чем факт», где, в частности, публиковалась информация о перелетах бизнес-джетов Дмитрия Медведева, Алексея Мордашова и Владимира Евтушенкова. Ролдугин писал об этом в своих расследованиях.

Читайте также

Журналиста «Новой газеты» будут судить за «незаконное использование персональных данных». Это новая статья Уголовного кодекса — к сожалению, потенциально опасная для многих россиян Кто в зоне риска? И стоит ли пользоваться ботами «пробива»? 13 карточек