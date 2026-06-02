Задолженность пяти крупнейших технологических компаний России выросла до двух триллионов рублей

За 2025 год задолженность пяти крупнейших российских технологических компаний выросла на 53% и достигла двух триллионов рублей, говорится в докладе Банка России «Обзор финансовой стабильности». Первым на эти данные обратил внимание Frank Media.

Долги этих компаний растут быстрее активов, которые в прошлом году увеличились на 48%, до 4,6 триллиона рублей. The Bell отмечает, что ранее отдельно бигтехи в своем обзоре ЦБ не выделял, поэтому их появление в докладе «показательно само по себе».

«В таких условиях важно отслеживать долговую нагрузку бигтехов. Хотя некоторые из них не публикуют финансовую отчетность, Банк России уже начал получать недостающие данные от ряда крупных бигтехов и продолжит взаимодействовать с компаниями для повышения их прозрачности», — говорится в докладе ЦБ.

Какие именно компании попали в этот рейтинг, ЦБ не называет. К бигтехам регулятор относит компании, которые «сформировались на базе нефинансовых организаций, развивают бизнес с использованием цифровых технологий, платформ и больших данных и создают экосистему сервисов для своей клиентской базы», а совокупный объем активов каждой из компаний превышает 200 миллиардов рублей.

The Bell приходит к выводу, что в топ-5 по долгам должны входить крупнейшие маркетплейсы — Wildberries и Ozon.

По словам двух источников издания на рынке e-commerce, общая долговая нагрузка Wildberries на конец 2025 года могла достигнуть 1,3 триллиона рублей, а долг отдельно перед ВТБ — превысить 500 миллиардов рублей. На прошлой неделе Wildberries объявила о партнерстве именно с этим банком.

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