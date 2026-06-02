Вучич заявил, что Сербия не планирует вводить визы для россиян

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вводить визы для россиян не планируется.

«Впервые об этом слышу», — сказал Вучич, выступая на телеканале Prva TV (цитата здесь и далее по изданию N1).

По словам президента Сербии, он специально уточнил у спикера парламента Аны Брнабич, поступала ли на рассмотрение такая законодательная инициатива, и получил отрицательный ответ.

«Об этом не может быть и речи. Такого решения принято не будет. Даже если бы оно было, его бы немедленно отменили», — сказал Вучич.

«Многие ожидают поддержки от Российской Федерации в преддверии выборов и всячески пытаются сказать о нас самое худшее», — добавил он.

О том, что Сербия собирается ввести визы для россиян 1 июня написали «Известия» со ссылкой на главу комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича. Визовый режим с РФ, заявил он, является одним из требований для вступления Сербии в ЕС. «Насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС», — сказал Станоевич, добавив при этом, что «мы находимся еще далеко от вступления, поэтому реализация этих обязанностей тоже далеко».

Станоевич в 2006 году был почетным председателем президиума украинской «Партии Политики Путина» (позднее была переименована «Русь Единую», в июне 2022 года деятельность этой партии в Украине запретил суд). В 2023 году «Радио Свобода» сообщало, что Станоевич возглавил сербское отделение организации «Другая Украина», связанной с «кумом Путина» Виктором Медведчуком.

