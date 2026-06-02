В телеграм-канале единоросса Андрея Гурулева вышел пост о «тупике» на фронте и скорой «масштабной мобилизации». Депутат заявил, что его канал «украли враги»
В телеграм-канале депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Гурулева вечером 1 июня вышел пост о ситуации на фронте. Автор публикации рассуждает о «позиционном тупике» и технологическом преимуществе ВСУ, а также топливном кризисе в аннексированном Россией Крыму, возникшем из-за атак украинских беспилотников.
Среди прочего в посте говорится, что продвижение российских сил «измеряется метрами и лесополосами», а также анонсируется «масштабная мобилизация» осенью 2026 года. Как утверждается в тексте, «принципиальное решение на этот счет уже принято». Заканчивается публикация призывом «принимать решения и неукоснительно их выполнять».
Вскоре после публикации Гурулев сообщил в мессенджере «Макс», что его телеграм-канал был «украден» и «тексты оттуда распространяются врагами». Пост в телеграме пока не удалили.
RTVI пишет, что телеграм-канал Гурулева взломали в конце мая. Мошенники от имени депутата писали личные сообщения, требуя срочно перевести криптовалюту. Кроме того, в канале опубликовали пост о срочном сборе средств в криптовалюте якобы на дроны для ВДВ. Позже публикацию удалили.
Помощник Гурулева рассказал изданию «Подъем», что аккаунт депутата взломали в середине мая, и доступ к нему восстановить до сих пор не удалось.
Андрей Гурулев известен своими резкими высказываниями. Говоря о критиках российской власти, он предлагал «уничтожить гниль», которая не доверяет Путину. В частности, к тем, кто «должен быть уничтожен», депутат причислял Бориса Акунина. По мнению Гурулева, писатель — «враг», который «желает поражения своей стране». В январе депутат предлагал бить по кораблям США в ответ на захват танкера.