В телеграм-канале единоросса Андрея Гурулева вышел пост о «тупике» на фронте и скорой «масштабной мобилизации». Депутат заявил, что его канал «украли враги»

В телеграм-канале депутата Госдумы от «Единой России» вечером 1 июня вышел пост о ситуации на фронте. Автор публикации рассуждает о «позиционном тупике» и технологическом преимуществе ВСУ, а также топливном кризисе в аннексированном Россией Крыму, возникшем из-за атак украинских беспилотников.

Среди прочего в посте говорится, что продвижение российских сил «измеряется метрами и лесополосами», а также анонсируется «масштабная мобилизация» осенью 2026 года. Как утверждается в тексте, «принципиальное решение на этот счет уже принято». Заканчивается публикация призывом «принимать решения и неукоснительно их выполнять».

Вскоре после публикации Гурулев сообщил в мессенджере «Макс», что его телеграм-канал был «украден» и «тексты оттуда распространяются врагами». Пост в телеграме пока не удалили.

RTVI пишет, что телеграм-канал Гурулева взломали в конце мая. Мошенники от имени депутата писали личные сообщения, требуя срочно перевести криптовалюту. Кроме того, в канале опубликовали пост о срочном сборе средств в криптовалюте якобы на дроны для ВДВ. Позже публикацию удалили.

Помощник Гурулева рассказал изданию «Подъем», что аккаунт депутата взломали в середине мая, и доступ к нему восстановить до сих пор не удалось.

Андрей Гурулев известен своими резкими высказываниями. Говоря о критиках российской власти, он предлагал «уничтожить гниль», которая не доверяет Путину. В частности, к тем, кто «должен быть уничтожен», депутат причислял Бориса Акунина. По мнению Гурулева, писатель — «враг», который «желает поражения своей стране». В январе депутат предлагал бить по кораблям США в ответ на захват танкера.

Что происходит на фронте

Успешный май-2026 для ВСУ: пока украинские дроны переносят войну вглубь России, наступление ВС РФ в Донбассе буксует — даже на ключевом направлении Карта боев на 22 мая

