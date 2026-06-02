В Беларуси обыски у студентов Европейского гуманитарного университета (он объявлен «экстремистским»). Им угрожают репрессиями, если они не отчислятся
В Беларуси проходят обыски и допросы в рамках уголовного дела о сотрудничестве с Европейским гуманитарным университетом (ЕГУ), сообщила правозащитная организация «Вясна».
ЕГУ — частный университет, работавший в Минске с 1992 года. После того как белорусские власти закрыли вуз в 2004 году, университет продолжил работу в Вильнюсе. Издание «Зеркало» называет ЕГУ одним из ключевых образовательных центров для белорусских студентов.
В середине апреля Верховный суд Беларуси объявил ЕГУ «экстремистской организацией» и запретил его деятельность на территории страны. В прокуратуре при этом пригрозили, что за обучение, работу или финансовые операции, связанные с ЕГУ, может грозить уголовная ответственность по экстремистским статьям.
По данным «Вясны», власти Беларуси завели уголовное дело в связи с сотрудничеством с ЕГУ. По какой статье, неизвестно. Правозащитники предполагают, что речь идет об участии в экстремистской деятельности.
Известно, что в рамках этого дела силовики пришли к 12 жителям Беларуси, которых подозревают в связях с вузом. «Вясна» утверждает, что силовики в том числе приходят к студентам ЕГУ. Им, а также их родственникам угрожают преследованием, если учащиеся не отчислятся из университета.
«Формально для привлечения к ответственности властям необходимо доказать связь с ЕГУ, однако в нынешних условиях достаточными могут быть и признания, полученные под пытками. В связи с этим мы не рекомендуем возвращаться в Беларусь преподавателям, студентам и лицам, имеющим какие-либо другие связи с ЕГУ, а также взаимодействовать с его социальными сетями», — говорится в сообщении «Вясны».