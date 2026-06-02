Российским фехтовальщикам разрешили выступать с флагом и гимном

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Фехтовальщики двух стран смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой, начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июня.

Ближайший крупный турнир для российских фехтовальщиков — чемпионат Европы во Франции, который состоится с 16 по 21 июня. По словам главы Федерации фехтования России Ильгара Мамедова, на нем российские спортсмены не смогут выступить с флагом и гимном.

«На чемпионате Европы пока с флагом и гимном выступать не сможем — мы еще не члены европейской конфедерации. Перед чемпионатом будет конгресс, где рассмотрят вопрос нашего возвращения. Но, даже если примут положительное решение, думаю, это будет не сразу, не так быстро, как дала нам FIE. Европейцы, скорее всего, будут действовать постепенно», — сказал он ТАСС.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину FIE временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. В марте 2023 года им разрешили участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Международная федерация фехтования стала шестой федерацией по олимпийским видам спорта, разрешившая россиянам выступать на международных турнирах под национальным флагом. Аналогичное решение ранее приняли федерации дзюдо, тхэквондо, водных видов спорта, спортивной борьбе и гимнастике.