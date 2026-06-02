Мизулина написала донос на Собчак. Она пожаловалась на «пропаганду ЛГБТ» в интервью бьюти-блогера Игоря Синяка

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала донос в МВД на Ксению Собчак. Поводом для доноса стало интервью бьюти-блогера Игоря Синяка, вышедшее на ютьюб-канале «Осторожно, Собчак» 1 июня.

Мизулина усмотрела в интервью «пропаганду экстремистского движения ЛГБТ». «Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?» — написала глава Лиги безопасного интернета в своем телеграм-канале.

«Я, в отличие от Мизулиной, ни на кого донос писать не буду, а просто скажу: у нас в стране тоже есть люди, которые одеваются как Синяк, и никто их за ЛГБТ не притягивает», — ответила Собчак. Она подчеркнула, что «закон о пропаганде ЛГБТ» нарушен не был. «Никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет. А есть разговор с человеком. С таким же, как мы, просто который выглядит так, как ему нравится», — написала Собчак.

Еще один серийный доносчик — Виталий Бородин — пообещал пожаловаться на Ксению Собчак в Роскомнадзор. «Считаю, что ее нужно привлекать к ответственности», — написал Бородин.

Игорь Синяк — уроженец Донецкой области Украины — до 2022 года жил и работал в России. Сейчас он живет во Франции. У Синяка только в инстаграме более 900 тысяч подписчиков.

Закон о «пропаганде ЛГБТ» действует в России с декабря 2022 года. В ноябре 2023 года Верховный суд объявил «экстремистской организацией» и запретил несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ».