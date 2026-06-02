Дочери доверенного лица Путина заочно дали шесть лет за участие в митинге против войны и призывы донатить ВСУ

Первомайский суд Кирова заочно приговорил к шести годам лишения свободы 28-летнюю Александру Пугач — дочь одного из доверенных лиц Владимира Путина на выборах 2018 года — по делу о распространении «фейков» об армии.

Как стало известно «Медиазоне», приговор вынесли еще 14 мая, он вступил в силу. Кроме лишения свободы, суд на 3,5 года запретил Пугач администрировать сайты.

Александра Пугач — дочь ректора Вятского государственного университета (ВятГУ) Валентина Пугача. На президентских выборах 2018 года он выступал доверенным лицом Владимира Путина от Кировской области.

После начала большой российско-украинской войны Пугач уехала в Грузию и прекратила общение с отцом. Поводом для дела против девушки стало ее выступление на антивоенном митинге в Грузии: она призывала помогать Украине и донатить ВСУ.

