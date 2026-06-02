Администрация Трампа сворачивает систему мониторинга океана стоимостью 368 миллионов долларов, созданную для мониторинга прибрежной среды, морских экосистем и течений, влияющих на климат, пишет The New York Times.

Систему мониторинга запустили в 2016 году в рамках программы Ocean Observatories Initiative. Ее руководитель Джим Эдсон говорил, что это «самая передовая в мире постоянно действующая система наблюдения за океаном». Ее данные использовались для изучения того, как океан поглощает парниковые газы из атмосферы, как изменения температуры воды влияют на рыболовство и могут сигнализировать о масштабных климатических изменениях, а также для анализа прибрежных наводнений на восточном побережье США. Кроме того, сеть измерительных приборов позволила ученым дистанционно получать данные, не совершая сложные, опасные и дорогостоящие экспедиции в море.

Национальный научный фонд США сообщил, что в июне направит суда для демонтажа более 900 глубоководных приборов, установленных у побережья ряда штатов, а также в море Ирмингера — районе между Гренландией и Исландией. Демонтаж оборудования может занять до 15 месяцев. При этом сейсмические датчики, размещенные вокруг действующего подводного вулкана у побережья штата Орегон, продолжат работу как минимум до 2028 года.

По словам Крейга Маклина, исполнявшего обязанности главного научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований США во время первого президентского срока Трампа, это решение вписывается в общую линию действий нынешней администрации, которая «плохо понимает ценность и значение науки». «Демонтируя такую систему, США вновь отходят на задний план в мировом научном лидерстве», — говорит он.

Первоначально система мониторинга океана была рассчитана на 25 лет работы. Ежегодное содержание сети измерительных приборов обходилось примерно в 48 миллионов долларов. Администрация Трампа неоднократно пыталась закрыть программу, предлагая сократить ее финансирование на 80%, однако конгресс США каждый раз выступал против и восстанавливал финансирование.

