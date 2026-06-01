Участник войны, которого обвиняют в убийстве мирных жителей Бучи, «выиграл» праймериз «Единой России»

Бывший участник войны в Украине Нурсултан Муссагалеев занял второе место на праймериз по спискам «Единой России» по региональной группе в Оренбургской области. На это обратило внимание «Агентство».

Второе место на праймериз не означает, что Муссагалеев обязательно будет участвовать в выборах в Госдуму. Список партии на выборы формируется на съезде, в него можно включать в том числе и тех, кто не участвует в праймериз.

Потенциальное участие Муссагалеева в выборах в конце мая поддерживал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Он назвал его человеком с «несгибаемым характером», который «прошел горнило суровых испытаний — военных действий, а значит, как никто другой знает, что такое патриотизм и любовь к родине, готов менять ее к лучшему».

Нурсултан Муссагалеев — уроженец Оренбургской области и участник российского вторжения в Украину. За участие в войне он получил звание Героя России. В Украине в отношении Муссагалеева возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны. По версии Службы безопасности Украины, Муссагалеев был командиром разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Спецслужба обвинила его в причастности к пыткам и убийствам мирных жителей города Бучи.

В феврале 2025 года Муссагалеева назначили исполняющим обязанности замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области.