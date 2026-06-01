Путин поручил ФСБ обеспечить россиянам доступ к медицинской помощи, «Госуслугам» и банкам во время отключений интернета

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ «обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов» во время отключений интернета. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В качестве примера «важнейших сервисов» в поручении приводятся «системы оказания медицинской помощи», «Госуслуги» и платежные системы. Фактически речь идет о доступе в сеть по «белым спискам».

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, прошедшего в конце апреля. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников. Они должны предоставить доклад Путину до 1 июля.

«Медуза» заботится о том, чтобы вы могли читать все, что захочется, несмотря на ограничения Роскомнадзора. С обходом блокировок помогут наши инструкции — попроще и посложнее. Ну и конечно, вам нужен VPN! Чтобы не пропустить ничего важного и не потерять связь с «Медузой», скачайте наше приложение. Мы рядом и нам не все равно!

С начала 2026 года в разных регионах России регулярно отключают мобильный интернет, отключения все чаще происходят в Москве и Петербурге. Власти объясняют, что ограничивают работу мобильного интернета из-за атак украинских беспилотников, но атаки дронов продолжаются.

Предполагается, что в моменты отключений должен работать «белый список» ресурсов, который составляет Минцифры. В него входят «Госуслуги», некоторые банки, транспортные сервисы, российские поисковики и маркетплейсы, «ВКонтакте», «Одноклассики». При этом в «белом списке» нет Сбербанка, но есть сайт платежной системы «Мир», а также ВТБ, Альфа-банк и ПСБ (Промсвязьбанк). В феврале РБК писал, что ФСБ запретила вносить в «белый список» приложения банков, которые не начали устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), позволяющие спецслужбам получить доступ к звонкам, интернет-трафику и другим данным пользователей.

По данным The Bell, за блокировками вотсапа и телеграма, а также борьбой с VPN стоит Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом), которая получила контроль над Рунетом. Вторая служба ФСБ начала вводить ограничения в Рунете, как минимум, с лета 2025 года, ограничение звонков в вотсапе и телеграме в августе прошлого года продвигала именно она.

