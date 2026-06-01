Платное обучение в российских вузах подорожало на 11% за год

Стоимость обучения на платной основе в российских вузах в 2026 году выросла по сравнению с предыдущим годом в среднем на 10,7%.

В некоторых учебных заведениях, по данным Минобрнауки, платное обучение подорожало на 20-30%.

Наиболее заметно, пишет «Коммерсант», цены выросли в вузах, где коммерческий набор ранее был важной частью доходов, а теперь сократился из-за введенного государством ограничения на число платных мест.

В 2026 году, напоминает издание, в вузах России впервые было введено ограничение на число не только на бюджетные, но и на платные места. Под ограничение попали 40 специальностей, выпускников которых, как считают власти, слишком много на рынке труда. Среди них «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», «Реклама и связи с общественностью» и «Психология».

Из-за этого вузы в 2026 году, писал «Коммерсант», недосчитались 47 тысячи платных мест. В 2027 году список специальностей, для которых ограничено количестве платных мест, собираются сократить.

Сами вузы, отмечает издание, объясняют рост стоимости обучения не только сокращением платных мест, но и увеличившимся расходами, в том числе на зарплаты преподавателей и содержание инфраструктуры.

ВШЭ радикально сократила скидки на обучение. Они позволяли поступить в вуз абитуриентам из небогатых семей Те, кто планировал там учиться, узнали об этом случайно. В соцсетях вуза никакой информации не было

