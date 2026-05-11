ВШЭ радикально сократила скидки на обучение. Они позволяли поступить в вуз абитуриентам из небогатых семей Те, кто планировал там учиться, узнали об этом случайно. В соцсетях вуза никакой информации не было

В конце апреля Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ, или просто Вышка) сократил максимальный размер скидок на обучение со 100% (в некоторых случаях) до 25%, обосновав это необходимостью «оптимизации». Скидки существовали в вузе еще с 2000-х годов и позволяли поступить туда абитуриентам из небогатых семей. В соцсетях НИУ ВШЭ никакой информации не было, а учащиеся лицея при вузе, нацеленные на поступление, говорят, что узнали о сокращении скидок случайно. Для них максимальная скидка составляла 70% и складывалась по результатам итогового . Теперь они не понимают, что делать с планами на поступление, пишет издание «Ветер», журналисты которого поговорили с абитуриентами.

Студентка лицея НИУ ВШЭ, которую «Ветер» представляет под инициалом И., говорит, что в 10-11 классах «работала на красный аттестат», чтобы получить скидку в 70% на весь период обучения, потому что ее родители не смогут оплачивать ей учебу. Она рассказывает, что об отмене скидок узнала в конце апреля «по случайности» — ни в одной соцсети ВШЭ этой информации не было.

Сказать, что это шокировало меня, — не сказать ничего. В тот вечер разбились все мои мечты.

По словам И., теперь «огромное количество» лицеистов «просто в панике и не понимают, что им делать». Она считает несправедливым то, что ВШЭ опубликовала этот документ в конце апреля. «Если бы мы узнали об этом хотя бы в сентябре 25/26 учебного года, то смогли бы изменить траекторию поступления и пересмотреть приоритеты», — добавляет И.

Другая собеседница журналистов (в публикации она указана под инициалом А.) хотела поступать в «Вышку» еще с 2023 года. Она рассказывает, что переехала в Москву, попала в лицей и пошла на факультет довузовской подготовки, где выбрала направление «Игровая графика и концепт-арт». Ее оценки позволяли ей рассчитывать на скидку в 70% — но за месяц до экзаменов она узнала об отмене скидок.

Сейчас я очень разочарована, так как два года учебы для Вышки можно смело выбрасывать в мусорку. <…> На бюджет пробиться очень сложно, а с сокращением скидок — практически невозможно.

А. предполагает, что, поскольку убрали также возможность получить скидку за высокие баллы ЕГЭ, конкурс на бюджет будет «ненормальным». «Скорее всего, весь бюджет заберут олимпиадники и люди с квотами», — добавляет она.

Еще одна абитуриентка рассказывает, что собиралась поступать на дизайн. По ее словам, она претендовала на скидку на первый год и 70% на оставшиеся три года. «Сейчас максимум, который я могу получить, — это 25% только на первый год», — говорит она. Абитуриентка отмечает, что для удержания и такой скидки нужно быть высоко в рейтинге, «а на это необходимо огромное количество времени и сил, которое просто не окупает затраты».