«Коммерсант» назвал Константина Эрнста потерпевшим по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного. А потом удалил эту информацию

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст проходит потерпевшим по уголовному делу о подделке работ скульптора и графика Эрнста Неизвестного. Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника на арт-рынке и подтвердил источник в Третьяковской галерее.

Подделки были обнаружены на выставке к 100-летию Эрнста Неизвестного, которая проходила в Новой Третьяковке с 16 декабря 2025 года по 12 мая 2026 года, рассказал один из собеседников «Коммерсанта».

«Выставку Неизвестного к его 100-летию лоббировал Константин Львович Эрнст. Он очень крупный собиратель графики и [работ художников-]нонконформистов, [к которым относят и Неизвестного]. Третьяковка приняла его работы как оригинальные», — сказал источник.

На выставке были представлены работы из музейных и частных коллекций. Подделки были обнаружены только в частных, добавил источник «Коммерсанта». Кто еще, кроме Константина Эрнста, проходит потерпевшим по делу, неизвестно.

Обновлено. «Коммерсант» удалил из статьи информацию о том, что Константин Эрнст признан потерпевшим. Теперь газета пишет, что Эрнст не фигурирует в деле «ни в каком качестве». Среди потерпевших по делу «Коммерсант» называет основательницу галереи «Веллум» Любовь Агафонову, директора аукционного дома «Первые имена» Розу Верховину и исполнительного директора Prometheus Art Foundation Вячеслава Ершова.

СК сообщил об уголовном деле в связи с подделкой работ Эрнста Неизвестного 29 мая. Обвиняемым по нему проходит замначальника штаба Северного флота ВМФ России капитан 2-го ранга Максим Кошкарев. По версии следствия, он и его сообщники (они пока не установлены) подделали не менее 30 работ Эрнста Неизвестного и продавали их частным коллекционерам.

Эрнст Неизвестный — одна из ключевых фигур послевоенного советского искусства. В 1962 году советский лидер Никита Хрущев, увидев его работы, назвал их «дегенеративным искусством». После этого Неизвестного исключили из Союза художников, и он не мог нормально работать. В 1970-х скульптор эмигрировал в США, где его искусство пользовалось большим успехом.

