Российского военного обвинили в подделке картин и скульптур Эрнста Неизвестного. С обыском пришли в Третьяковскую галерею

Следственный комитет России обвинил российского военного Максима Кошкарева в том, что он участвовал в подделке картин и скульптур Эрнста Неизвестного.

По версии следствия, в 2020-2026 годах Кошкарев в составе преступной группы организовал изготовление не менее 30 предметов искусства, которые выдавали за работы Эрнста Неизвестного. Участники преступной группы продавали подделки частным коллекционерам в России и за границей, за что получили не менее 90 миллионов рублей.

Следователи провели обыски, в том числе в Третьяковской галерее, изъяли и осмотрели 37 картин и 10 скульптур. Художественные работы направили на экспертизу. Уголовное дело расследуют по статьям о мошенничестве и незаконном использовании объектов авторского права.

В Новой Третьяковке на Крымском валу с 16 декабря 2025 года по 12 мая 2026 года проходила выставка Эрнста Неизвестного, приуроченная к 100-летию со дня рождения художника. В Третьяковской галерее сообщили, что «проинформированы о расследовании».