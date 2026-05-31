Россия снова обвинила ВСУ в ударе по Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС, заявило назначенное Россией руководство станции.

В сообщении говорится, что в результате удара 31 мая уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет. Руководство станции заявило, что транспортный цех станции за последние месяцы «стал одним из наиболее часто атакуемых со стороны ВСУ».

«Под ударами регулярно оказываются как само здание транспортного цеха, так и находящийся там служебный транспорт. Кроме того, неоднократно фиксировались атаки на автобусы, перевозящие работников предприятия по территории города», — заявили на станции.

Украина пока не комментировала обвинения в ударе 31 мая.

Накануне «Росатом» заявил, что украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Основное оборудование не было повреждено, но в стене машинного зала образовалась дыра, заявлил в госкорпорации. По словам гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, «это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала».

В ВСУ эти обвинения отвергли и назвали это «очередной попыткой дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия»: «Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку № 6 Запорожской атомной электростанции. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий в отношении ядерных объектов».

Российские военные захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Из-за обстрелов, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга, станция неоднократно оказывалась отключена от внешних источников энергии.