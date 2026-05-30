В Нижегородской области создали министерство защиты от беспилотников

В структуре правительства Нижегородской области появилось министерство защиты объектов. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин.

В задачу нового министерства, по словам Никитина, войдет «защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников».

Министерство защиты объектов в новой структуре правительства Нижегородской области будет входить в один блок с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Украинские дроны неоднократно наносили удары по целям в Нижегородской области, включая НПЗ в Кстово и предприятия в Дзержинске. 28 мая беспилотник повредил крышу здания областного суда в центре Нижнего Новгорода.

Горящий Туапсе, разбомбленный Брянск, масштабный налет дронов на Москву и нефтяные дожди над Пермью и Рязанью — все это случилось в 2026 году Кажется, Украина стала куда чаще бить вглубь территории РФ. Но так ли это на самом деле?

