Беспилотник ударил по зданию областного суда в Нижнем Новгороде
Здание областного суда в Нижнем Новгороде повреждено в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Глеб Никитин. Люди, по его данным, не пострадали.
Судя по фото и видео, опубликованным украинским мониторинговым каналом Exilenova+, незначительно поврежден верхний этаж здания.
Территория вокруг суда оцеплена, сообщили «Новости Нижнего Новгорода».
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем канале в «Макс», что средства ПВО сбивали беспилотники в Нижнем Новгороде и Кстово, входящем в черту городского округа. «Зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания», — написал он, не уточняя, о каком здании идет речь.
Минобороны РФ сообщило о 62 украинских беспилотниках, сбитых за ночь. Сколько дронов атаковало именно Нижегородскую область, российские военные не уточнили.