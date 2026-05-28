Беспилотник ударил по зданию областного суда в Нижнем Новгороде

Здание областного суда в Нижнем Новгороде повреждено в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Глеб Никитин. Люди, по его данным, не пострадали.

Судя по фото и видео, опубликованным украинским мониторинговым каналом Exilenova+, незначительно поврежден верхний этаж здания.

Территория вокруг суда оцеплена, сообщили «Новости Нижнего Новгорода».

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем канале в «Макс», что средства ПВО сбивали беспилотники в Нижнем Новгороде и Кстово, входящем в черту городского округа. «Зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания», — написал он, не уточняя, о каком здании идет речь.

Минобороны РФ сообщило о 62 украинских беспилотниках, сбитых за ночь. Сколько дронов атаковало именно Нижегородскую область, российские военные не уточнили.

Атаки украинских дронов на цели в России

Горящий Туапсе, разбомбленный Брянск, масштабный налет дронов на Москву и нефтяные дожди над Пермью и Рязанью — все это случилось в 2026 году Кажется, Украина стала куда чаще бить вглубь территории РФ. Но так ли это на самом деле?

