Новый губернатор пообещал включить в Белгороде уличное освещение и вернуть мобильный интернет

В Белгороде с 30 мая вновь будут включать городское освещение, объявил новый глава региона Александр Шуваев. Он также поручил «возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде».

В районах и муниципалитетах решение о включении света и связи будут принимать местные администрации «с учетом оперативной обстановки».

«Продолжаем работать над обеспечением комфортных условий для жизни наших земляков», — написал Шуваев в своем телеграм-канале.

По Белгородской области и ее областному центру регулярно наносят удары украинские военные. В ночь на 25 мая после ракетного удара в Белгороде были перебои с подачей воды и электричества.

45-летний Александр Шуваев до назначения исполняющим обязанности главы Белгородской области был вице-губернатором Иркутской области. Шуваев — участник войны России с Украиной. На посту белгородского губернатора он сменил Вячеслава Гладкова, возглавлявшего регион с 2021 года.

Вячеслав Гладков и Александр Богомаз — больше не губернаторы прифронтовых Белгородской и Брянской областей Рассказываем, что привело к их отставке и что может ждать обоих политиков теперь

