Украинские дроны атаковали Ярославскую область. В Белгороде перебои с водой и электроэнергией после ракетного обстрела

Ярославскую область в ночь на 25 мая атаковали украинские беспилотники, движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы было перекрыто, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, в результате атаки женщина получила «незначительное» осколочное ранение. От госпитализации она отказалась.

К утру движение транспорта в сторону Москвы было восстановлено.

ВСУ также атаковали Белгород и Белгородский округ, сообщили в региональном оперштабе. В результате ракетного удара повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электричества и воды, а в городе поврежден фасад административного здания.

Кроме того, по данным оперштаба, в городе Грайворон украинский дрон атаковал автомобиль, погиб мужчина.

