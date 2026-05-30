Аэропорт Мюнхена закрывали из-за сообщения о дроне

Мюнхенский аэропорт утром 30 мая остановил прием и отправление рейсов после того, как пилоты одного из самолетов сообщили о «подозрительном объекте». Как пишут немецкие СМИ, в том числе Bild и Welt, возле аэропорта, предположительно, был замечен дрон.

Решение о приостановке работы аэропорта, подчеркнули представители полиции, было принято в качестве меры предосторожности. После того, как ничего подозрительного обнаружено не было, прием и отправление рейсов возобновили.

Welt уточняет, что аэропорт был закрыт около часа.

Европейские аэропорты за последний год неоднократно останавливали работу из-за подозрительных летательных аппаратов. Аэропорт Мюнхена в октябре 2025 года два дня подряд прерывал работу из-за дронов. В этот период в городе проходил Октоберфест, на который приезжают миллионы туристов из разных стран. Хотя аэропорт закрывали лишь на короткое время, несколько тысяч пассажиров не сумели улететь вовремя.