Ракета компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке

Ракета «Нью Гленн» (New Glenn) компании Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса взорвалась во время испытания двигателей на стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде.

Взрыв произошел около 21:00 по восточному времени США (4 утра по Москве), когда Blue Origin приступала к огневым стендовым испытаниям. Сама компания сообщила, что «произошел нештатный инцидент» и пообещала рассказать подробности, как только станет известно больше.

Безос написал, что весь персонал в безопасности и заявил, что пока о причинах произошедшего говорить слишком рано, но компания уже работает над тем, чтобы их установить. «Очень тяжелый день, но мы восстановим все, что потребуется, и вернемся к полетам. Это того стоит», — добавил он.

Конкурент Безоса и основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал новость о взрыве ракеты так: «Очень прискорбно. Ракеты — штука непростая».

26 мая NASA объявило, что Blue Origin получила контракт на запуск первой из трех запланированных на этот год миссий по началу строительства лунной базы стоимостью 20 миллиардов долларов.

Глава NASA Джаред Айзекман сообщил, что космическому агентству известно о нештатной ситуации, произошедшей с ракетой Blue Origin, произошедшее будет расследовано. «Космические полеты не прощают ошибок, а создание новой тяжелой ракеты-носителя — чрезвычайно сложная задача», — добавил Айзекман.

За несколько дней до запланированных испытаний ракеты Blue Origin компания SpaceX Маска провела успешный тестовый запуск сверхтяжелой космического корабля «Старшип» с ракетой-носителем Super Heavy V3. Запуск состоялся с космодрома в Техасе 22 мая, корабль вывел на орбиту 20 спутников-имитаторов и два модифицированных спутника Starlink.

Джефф Безос ищет выгоду от ссоры Трампа с Маском Он стремится получить госконтракты в космической отрасли для своей компании Blue Origin — конкурента SpaceX

