Подмосковный суд назначил два с половиной года колонии топ-менеджеру The Walt Disney Company. У него в багаже нашли мармелад с каннабисом

Химкинский суд Московской области приговорил к двум с половиной годам колонии и 30 тысячам рублей штрафа топ-менеджера The Walt Disney Company, которого обвинили в незаконной перевозке наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов.

Фигурант дела — гражданин Индии Датерао Джугал Судхир. В соцсети LinkedIn находится человек с таким именем и должностью менеджера корпоративных программ в The Walt Disney Company.

Телеканал RTVI, ознакомившийся с решением суда, пишет, что Судхир прилетел в Россию из Катара в январе 2026 года. В аэропорту Шереметьево его остановили для проверки и нашли у него мармелад, содержащий . В суде он утверждал, что наркотическое вещество ему прописал врач в США для купирования последствий, связанных с операцией на мозге.

На сайте суда можно найти карточку дела, из которой следует, что оно поступило 27 февраля, а обвинительный приговор был вынесен 26 мая. Судхиру вменили статьи о незаконных хранении и перевозке наркотиков (228 УК) и контрабанде наркотических средств (229.1 УК). Другие подробности там не указаны.

Обвинение просило для обвиняемого 6,5 года колонии, однако суд назначил наказание ниже низшего предела по статье, поскольку Датерао Джугал Судхир признал вину.

Приговор вынесла судья Анна Сотникова. RTVI обращает внимание на то, что она была судьей в деле американской баскетболистки Бриттни Грайнер. В феврале 2022 года спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево из-за картриджей для вейпа с гашишным маслом. Ей назначили девять лет колонии, позже ее обменяли на «торговца оружием» Виктора Бута, который отбывал заключение в американской тюрьме.

