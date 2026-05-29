Певицу Таисию Повалий заочно приговорили в Украине к 12 годам лишения свободы

Винницкий городской суд заочно назначил певице Таисии Повалий 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также государству передали права на ее музыкальные произведения, сообщила прокуратура Украины.

По версии обвинения, бывшая народная артистка Украины и бывший депутат Верховной Рады после 2014 года уехала в Россию и «системно поддерживала государство-агрессора».

Суд посчитал доказанным, что Таисия Повалий «участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооруженную агрессию против Украины и распространяла антиукраинские нарративы».

Высший антикоррупционный суд Украины в 2024 году отнял у Повалий земельные участки и недвижимость в Киевской области, транспортные средства, оружие и права на девять ее музыкальных произведений.

